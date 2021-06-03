Движение транспорта перекроют на улице Ярошенко до 22 августа Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На улице Ярошенко в Московском районе временно приостановят движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения вводятся в связи с подготовкой площадки для празднования 800-летия Нижнего Новгорода перед ФОКом "Юность", где 21 августа выступит Сергей Мазаев с группой "Моральный кодекс".

Ограничения будут введены дважды:

- с 06:00 19 августа до 22:00 22 августа будет приостановлено движение транспорта по площади у "Юности" - от дома №7 до дома №3 по улице Ярошенко;

- с 21:40 до 22:20 21 августа будет прекращено движение движение от дома №7 по улице Ярошенка до улицы Героя Рябцева.

Отмечается, что объезд будет организован по прилегающим улицам. А вот автомобили, припаркованные в зоне ограничений, будут перемещаться.

По информации дептранса, с 21:40 до 22:20 21 августа также будет приостановлено движение троллейбусов маршрута №15 и автобусов маршрутов А-3, А-12, А-45, А-57, А-65, Т‑45, Т-55, Т-65, Т-76, Т-94.

Напомним, во всех районах Нижнего Новгорода будут перекрыты территории, на которых расположатся развлекательные площадки праздничных мероприятий, приуроченных к 800-летию. На них 21 августа выступят популярные российские артисты: на площади Минина и Пожарского - Баста, на Автозаводе - L’One, в Советском районе - Uma2rman, в Ленинском районе - Алексей Воробьёв, в Приокском районе - Александр Панайотов, а в Сормове - Feduk.

Ранее сообщалось, что концерты российских звёзд начнутся в 23:00.