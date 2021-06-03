Режим ЧС после взрыва газа на ул. Березовская отменили в Нижнем Новгороде Происшествия

Последствия взрыва газа в декабре 2020 года Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрыва газа в доме №87 по ул. Березовская, отменили в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Режим ЧС действовал на территории Московского района с 26 декабря 2020 года.

Отмечается, что он снят "в связи с ликвидацией последствий".

Напомним, сообщение о пожаре в одной из квартир дома на Березовской поступило в нижегородский Центр управления в кризисных ситуациях 26 декабря в 9:14. Оказалось, что в доме взорвался газ.

В течение часа спасатели эвакуировали жильцов данного подъезда и соседнего с ним. Тридцати двум людям, среди которых было семь детей, понадобилась помощь - их выводили в специальных масках для облегчения дыхания. В результате происшествия погибла женщина. После эвакуации за медицинской помощью также обратились женщина и ребенок. Они надышались дымом.

Газ и свет были восстановлены в доме только 28 декабря.