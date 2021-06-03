Китайские партнеры поздравили Нижний Новгород с 800-летним юбилеем Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Китайские партнеры - генеральный консул КНР в Казани У Инцинь, а также глава китайской провинций Цзянси И Ляньхун поздравили Нижний Новгород с 800-летним юбилеем. Поздравления в адрес губернатора Глеба Никитина направили генеральный консул КНР в Казани и глава китайской провинции Цзянси

Отмечается, что генеральный консул КНР в Казани У Инцинь записал видеообращение, в котором поздравил жителей региона со знаменательной датой и поделился воспоминаниями о своих визитах в Нижегородскую область.

"Кремль, пешеходная улица Большая Покровская, музей детства Максима Горького, канатная дорога, Волга – эти достопримечательности Нижнего Новгорода незабываемы. Сердечно поздравляю всех нижегородцев, проживающих в этом прекрасном городе, с его 800-летием", – сказал в своем видеопоздравлении генеральный консул.

Кроме того, У Инцинь отметил высокий уровень социально-экономического развития Нижегородской области, сильный научно-технический потенциал, богатое культурно-историческое наследие и образовательные ресурсы.

"Мне приятно отметить, что многие китайские студенты выбирают российские, в частности, нижегородские вузы для того, чтобы получить путевку в жизнь и хорошую профессию", – поделился глава китайского представительства в Казани.

Губернатор китайской провинции Цзянси И Ляньхун в своем поздравительном письме отметил важность совместной работы, проводимой в рамках межрегионального сотрудничества в формате "Волга-Янцзы".

"Мы планируем и дальше в полной мере использовать совместную рабочую группу по сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» для осуществления тесного взаимодействия с Нижегородской областью в различных сферах: экономике, туризме, образовании, культуре, спорте, здравоохранении. Сообща мы внесем большой вклад в развитие этих отношений на благо наших стран", – подчеркнул глава китайского региона.