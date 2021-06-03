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Общество

Более 4 000 нижегородцев стали участниками "Марафона призов 800"

19 августа 2021 14:05  [100] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Более 4 000 нижегородцев стали участниками "Марафона призов 800". Об этом сообщил организатор конкурса - Нижегородский областной информационный центр.

Согласно информации, победители определяются каждую неделю с помощью генератора случайных чисел во время трансляций на сайте "Марафон призов 800" и в группе "ВКонтакте".

В настоящее время на этих ресурсах проходит три конкурса: "Вопрос от Варнакова", "Ключевое слово", "Исторический момент". Для того чтобы претендовать на призы, нужно разгадывать кроссворды, отвечать на вопросы тестов, участвовать в конкурсах в соцсетях.

"Это прекрасная возможность и свои знания проверить, и призы получить. В наших конкурсах нет проигравших. Все участники получат в подарок праздничный набор — значок, магнит, слэп-браслет с символикой юбилея Нижнего Новгорода", - отметила главный редактор "Нижегородской правды" Лариса Авдеева.

Кроме того, у самых активных участников есть возможность получить в подарок фирменные кружки и эксклюзивные деревянные пазлы. Есть и суперпризы. В их числе - сертификаты на 10 тысяч рублей во флагманский магазин "Нижний 800" и даже полёт на воздушном шаре.

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Теги:
800 летие
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