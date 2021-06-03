Нефтяные пятна обнаружили на Оке в Нижнем Новгороде

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Управление Росприроднадзора по Нижегородской области проводит контрольно-надзорные мероприятия по факту обнаружения в акватории Оки нефтяных пятен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
О появлении пятен 18 августа в Управление сообщили очевидцы. На место оперативно выехали инспекторы природоохранного ведомства вместе со специалистами лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО".
Информация о происшествии подтвердилась: в районе дома № 3 по ул. Окская гавань на поверхности воды была зафиксирована полоса из нескольких пятен нефти или нефтепродуктов. При этом, отметили в Росприроднадзоре, вдоль береговой линии следов загрязнения не обнаружено.
Специалисты произвели отбор проб речной воды в месте обнаружения пятен, а также выше и ниже по течению Оки. В настоящее время проводятся необходимые лабораторные исследования, а также устанавливаются возможный источник появления пятен и все обстоятельства происшествия.
Напомним, почти 2 тысячи литров нефтепродуктов собрали прошлой осенью с поверхности Волги в районе Бурнаковской низины. Сообщалось, что в этом районе на поверхности Волги часто появляются нефтяные пятна. Из-за этого в Нижнем Новгороде неоднократно вводили режим чрезвычайной ситуации.
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