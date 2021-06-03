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Политика

Дума Нижнего Новгорода проведет заседание во время каникул

19 августа 2021 15:14  [4] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода проведет заседание 25 августа. Об этом сообщается на сайте выборного органа.

На настоящий момент на сайте размещены три проекта решений к заседанию.

Депутаты рассмотрят очередные изменения в бюджет, а также вопросы о принятии в муниципальную собственность квартир для детей сирот и паредаче в федеральную собственность участка на ул.Чкалова, 24.

Ранее сообщалось, что в августе заседаний не планируется и депутаты вернутся к своим обязанностям в сентябре.

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