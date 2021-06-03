Дума Нижнего Новгорода проведет заседание во время каникул

Дума Нижнего Новгорода проведет заседание 25 августа. Об этом сообщается на сайте выборного органа.
На настоящий момент на сайте размещены три проекта решений к заседанию.
Депутаты рассмотрят очередные изменения в бюджет, а также вопросы о принятии в муниципальную собственность квартир для детей сирот и паредаче в федеральную собственность участка на ул.Чкалова, 24.
Ранее сообщалось, что в августе заседаний не планируется и депутаты вернутся к своим обязанностям в сентябре.
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