Дума Нижнего Новгорода проведет заседание во время каникул Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода проведет заседание 25 августа. Об этом сообщается на сайте выборного органа.

На настоящий момент на сайте размещены три проекта решений к заседанию.

Депутаты рассмотрят очередные изменения в бюджет, а также вопросы о принятии в муниципальную собственность квартир для детей сирот и паредаче в федеральную собственность участка на ул.Чкалова, 24.

Ранее сообщалось, что в августе заседаний не планируется и депутаты вернутся к своим обязанностям в сентябре.