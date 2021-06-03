Мэр Добрича Йордан Йорданов поздравил нижегородцев с Днем города Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мэр города-побратима Добрича (Болгария) Йордан Йорданов поздравил нижегородцев с Днем города. Об этом сообщили в департаменте общественных отношений администрации Нижнего Новгорода.

"Примите мои и всех жителей Добрича самые сердечные поздравления по случаю Дня Нижнего Новгорода 21 августа. В этот день вашему городу исполняется 800 лет со дня основания. Эта многовековая история наполнена значимыми событиями как для Нижнего Новгорода, так и для всей России. За эти восемь столетий город подарил миру множество известных имен полководцев, писателей, изобретателей и ученых, которыми гордится вся ваша страна", – говорится в видеопоздравлении.

Мэр города-побратима выразил уверенность, что Нижний Новгород и дальше будет славиться своими горожанами и их делами и пожелал нижегородцам здоровья, сил, чтобы справиться со всеми жизненными трудностями, и веры в себя и в свои возможности.

"По-прежнему любите свой родной город и развивайте его с таким же энтузиазмом и вдохновением! Гордитесь им и будьте счастливы", – пожелал Йордан Йорданов.

Как уточнили в департаменте общественных отношений, побратимские отношения между Нижним Новгородом и Добричем развиваются с 2017 года. Основные направления, по которым ведется сотрудничество, – культура, образование и молодежная политика.