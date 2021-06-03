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Общество

Благоустроенный по просьбам жителей сквер Чкалова открылся в Нижнем Новгороде

19 августа 2021 16:03  [294] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустроенный по просьбам жителей сквер Чкалова открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, который проверил качество работ на объекте.

По словам мэра города, в сквере сделали современное яркое освещение, теперь по территории можно спокойно гулять в темное время суток.
Высадили 90 деревьев и 900 кустарников, сделали живую изгородь для того, чтобы отгородиться от достаточно оживленной магистрали.
Точкой притяжения станет светомузыкальный фонтан.

"Пообщался с жителями и дал ряд поручений: здесь нужно поставить больше лавочек и урн. Хорошо, что в этом году нижегородцы могут погулять по только что благоустроенным пространствам в теплое время. Если появляются замечания, мы их сразу устраняем", – заявил Юрий Шалабаев.

Общая площадь благоустройства составила 25 818 квадратных метров. Выполнен ремонт фонтана, установлены малые архитектурные формы, высажены деревья и кустарники, установлено 38 скамеек, 55 урн, двухрядная живая изгородь состоит из 2 035 саженцев. Общая площадь озеленения составила 17 730 квадратных метров.

Напомним, в Нижнем Новгороде к 800-летию запланировано благоустройство более 30 пространств по нацпроекту "Жильё и городская среда".

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Теги:
Канавинский район Сквер
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