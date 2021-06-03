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Общество

Банк ВТБ поддержал серию мероприятий по случаю 800-летия Нижнего Новгорода

20 августа 2021 11:58  [324] Общество

Фото: пресс-служба компании

Банк ВТБ поддержал серию мероприятий по случаю 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, 21 августа в Нижнем Новгороде запланировано центральное мероприятие в рамках празднования 800-летия города — гала-шоу "Начало Нового", которое будет проходить сразу на девяти площадках. Главная сцена расположена у Волжского пароходства, а еще восемь — в каждом районе города. Генеральным спонсором серии юбилейных мероприятий выступил банк ВТБ.

"800-летие — это праздник, который пройдет не только в центре Нижнего Новгорода, но и во всех районах. В этом году создано девять связанных сцен в разных частях Нижнего Новгорода. В итоге весь город охватит единое юбилейное действо", — подчеркнул Олег Беркович, заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона.

В каждом районе города будет полноценная программа: концерты, мастер-классы, лекции, спортивные мероприятия и много других развлечений в течение дня. В каждой части будет свой хедлайнер, в их числе Баста, Feduk, Леван Горозия (L’ONE), Алексей Воробьев, Uma2rman, Теона Дольникова, Сергей Мазаев и "Моральный кодекс", Александр Панайотов. Все площадки гала-шоу будет взаимодействовать с главной сценой через телемост.

"В основе концепции — рассказ об истории и о замечательных людях, которые живут в Нижнем Новгороде. Церемония строится не по принципу концерта, когда ведущий объявляет номера, а по принципу открытия крупных турниров, где одно действие сменяется другим с помощью визуального ряда, а в показе на ТВ — при помощи комментаторов. Артисты будут исполнять один номер, а затем отправятся на площадки в районы города", — рассказал режиссер гала-шоу Илья Авербух.

Праздничные события разделены на несколько этапов. 1 августа состоялось открытие Чкаловской лестницы после реставрации, 21 августа — гала-шоу "Начало Нового", а в завершение празднования 28–29 сентября для жителей и гостей Нижнего Новгорода выступят артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

"В Нижнем Новгороде долго готовились к торжественной дате — одному из старейших городов России исполнилось 800 лет. ВТБ поддержал серию юбилейных мероприятий в рамках общебанковской программы "Культурная страна", которая направлена на реализацию проектов по сохранению культурного наследия. Надеемся, праздничная программа станет достойным подарком жителям и гостям Нижнего Новгорода. Желаем городу, чья многовековая история является гордостью России, благополучия и дальнейшего процветания", — рассказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.

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Теги:
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