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"Нижний Новгород – просто родной город, самый лучший и самый любимый на Земле", - Юрий Шалабаев

21 августа 2021 09:34  [107] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил в адрес жителей и гостей города поздравление с 800-летним юбилеем.

"Для большинства россиян Нижний Новгород ассоциируется с подвигом ополчения Минина и Пожарского, с историей бойкой торговли на Нижегородской Ярмарке, с великим вкладом горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне, с именами живших и творивших здесь писателей и поэтов, изобретателей и конструкторов, артистов и учёных.

Но для нас, тех, кто здесь родился, учился, живет и работает, Нижний Новгород – просто родной город, самый лучший и самый любимый на Земле. Древний и современный, с величественным Кремлем и комфортными жилыми микрорайонами, с широкими проспектами и уютными двориками, с шумными заводскими проходными и тенистыми скверами и парками.

Мы искренне хотим, чтобы он с каждым годом молодел, становился уютнее и комфортнее, чище и современнее, благоустроеннее. И мы вместе сделаем его таким!
В этот праздничный день на разных языках тех, для кого Нижний Новгород стал настоящим домом, звучат слова любви! Мы любим тебя, Нижний Новгород! Процветания тебе! Счастья, здоровья и удачи всем нижегородцам! С праздником!" - написал Юрий Шалабаев.

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Теги:
800-летие Праздники Юрий Шалабаев
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