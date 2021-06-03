Алкоголь и напитки в "стекле" запретили продавать в Нижнем Новгороде 21 августа Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде вводится запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 800-летнего юбилея. Ограничения затронут предприятия розничной торговли, расположенные недалеко от фан-зон во всех районах города. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.



В частности, 21 августа 2021 года будет установлен запрет на продажу любой алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий.

Это коснётся магазинов на площади им. Н.И. Киселева на Автозаводе, в парке культуры и отдыха имени 1 Мая в Канавинском районе, на площадке у кинотеатра "Россия" в Ленинском районе, около ФОКа "Юность" в Московском районе, возле кинотеатра "Импульс" в Приокском районе, возле здания администрации Советского района и возле стадиона "Труд" в Сормове.

Более того, на Нижневолжской набережной, площади Минина и Пожарского и на прилегающих к ним территориях в 500-метровой зоне также будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в магазинах, а также продажа прохладительных напитков в стеклянной таре.

В Минпроме добавили, что на прилегающих к площадкам празднования территориях в радиусе 500 метров с 14:00 предпринимателям рекомендовано ограничить продажу алкогольной продукции в стеклянной таре.

Для предприятий общественного питания данная мера будет носить рекомендательный характер, уточнили в ведомстве.

Ранее НИА "Нижний Новгород" опубликовало подробную программу праздничных мероприятий во всех районах города, а также на площадке гала-шоу. Работа площадок в районах начнётся в 15:00 и 18:00, гала-шоу состоится в 20:21.