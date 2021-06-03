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Культура и отдых

"Ракушка" в Александровском саду откроется 22 августа концертом "Солистов Нижнего Новгорода"

20 августа 2021 17:36  [229] Культура и отдых
Проектная документация благоустройства

Проектная документация благоустройства

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Александровском саду 22 августа в 20:00 в состоится концерт с участием камерного оркестра "Солисты Нижнего Новгорода" под управлением знаменитого нижегородца - номинанта "Грэмми", главного дирижёра Шотландского камерного оркестра Максима Емельянычева.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что проведение концерта стало возможным благодаря реконструкции исторической сцены "Ракушка", которая была проведена в рамках благоустройства Александровского сада к 800-летию Нижнего Новгорода.

"Сцена-ракушка – это "сердце" Александровского сада. Сохранилось немало архивных кадров проведения там ярких концертов в уникальной творческой атмосфере. Нижегородцы не раз выступали за восстановление сцены, и вот к юбилею города удалось не только реконструировать "Ракушку", но и привести в порядок прилегающую территорию", - отметил Глеб Никитин.

В программу концерта войдут шедевры эпохи барокко – произведения Генделя "Музыка на воде", "Музыка для королевского фейерверка", а также концерты и арии из опер Вивальди.

Попасть на площадку можно будет по предварительной регистрации по ссылке. Зрителям нужно будет соблюдать требования Роспотребнадзора.

С учётом транспортных ограничений, попасть к сцене можно будет, поднявшись по Чкаловской лестнице от катера "Герой" или по Георгиевскому съезду со стороны Гребного канала.

Напомним, открытая летняя эстрада была построена в Александровском саду в 1958 году по инициативе дирижёра И.Б. Гусмана. Это было любимое место культурного отдыха горожан, но в 1990-е годы "Ракушка" сгорела. После реконструкции сада и самой концертной площадки, на "Ракушке" планируется проводить тематические концертные вечера.

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Теги:
800-летие Александровский сад Концерты
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