Улицу Короленко перекроют для движения транспорта 21 августа Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 21 августа будет временно приостановлено движение транспорта по улице Короленко. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения затронут участок дороги от улицы Новая до дома № 16 по Короленко и будут действовать с 13:00 до 20:00.

Таким образом, к территории Квартала церкви трёх Святителей можно будет добраться только пешком.



Объезд будет организован по прилегающим улицам, добавили в дептрансе.

Напомним, в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий действуют многочисленные транспортные ограничения.

Кроме того, в ближайшие дни изменится движение общественного транспорта. Нижегородцам и гостям города необходимо заранее выбирать оптимальный маршрут следования.