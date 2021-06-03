Улицу Короленко перекроют для движения транспорта 21 августа

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В Нижнем Новгороде 21 августа будет временно приостановлено движение транспорта по улице Короленко. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничения затронут участок дороги от улицы Новая до дома № 16 по Короленко и будут действовать с 13:00 до 20:00.
Таким образом, к территории Квартала церкви трёх Святителей можно будет добраться только пешком.
Объезд будет организован по прилегающим улицам, добавили в дептрансе.
Напомним, в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий действуют многочисленные транспортные ограничения.
Кроме того, в ближайшие дни изменится движение общественного транспорта. Нижегородцам и гостям города необходимо заранее выбирать оптимальный маршрут следования.
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