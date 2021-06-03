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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко направил поздравление с 800-летием Нижнего Новгорода

21 августа 2021 10:54  [27] Общество

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, сопредседатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Дмитрия Чернышенко направил своё поздравление в честь знаменательной даты

"Сложно представить себе, что ещё чуть больше тридцати лет назад Нижний Новгород, тогда Горький, носил статус закрытого города. В эти дни Нижний по атмосфере и ощущениям, напротив, является одним из самых открытых и гостеприимных мест России. Юбилей и связанные с ним преобразования вызывают огромный интерес и желание своими глазами увидеть всё, что делается и уже сделано в 2021 году", - говорится в сообщении.

"Очень важно, что Нижний меняется, не изменяя самому себе, не теряя своей идентичности. Восемь веков истории города вместили в себя немало славных моментов. В прошлом Нижнего сплелись патриотизм Нижегородского ополчения и деловая хватка купечества, размах речников-волгарей и интеллектуальная мощь учёных-изобретателей.

Сегодня Нижний – это одна из IT-столиц России, важнейший культурный центр и место, где бережно развивают историческую городскую среду. В своём разнообразии и многогранности Нижний Новгород является отражением истинной России. Здесь чувствуешь силу русского характера и духовное богатство нашей Родины", - пишет вице-премьер.

"Весной и летом этого года город был похож на большую стройку. Программа преобразований к юбилею затронула все наиболее знаковые объекты: Нижегородский кремль и Ярмарку, Чкаловскую лестницу и набережные. Впервые можно будет пройтись по кольцу боевого хода кремлёвских стен или прогуляться по территории Стрелки, где встречаются Ока и Волга. Преображается "Швейцария" – один из крупнейших парков России. Можно с уверенностью сказать, что Нижний станет одним из самых удобных городов страны для прогулок и семейного отдыха.

Всё это было бы невозможным без работы команды 800-летия, включающей представителей власти всех уровней, общественников, активистов. Но самым главным стала именно поддержка нижегородцев, их вера в родной город и желание сделать его лучше", - уверен Дмитрий Чернышенко.

"У 800-летия есть очень хороший девиз: "Начало нового". Юбилей выступает мостом, связкой между прошлым и будущим. У Нижнего большие планы. Новые станции метро и дорожное строительство, создание IT-кампуса и перезагрузка исторического центра – всё это драйверы развития и города, и области. Желаю, чтобы все проекты воплотились в жизнь.

Пусть Нижний растёт и развивается, а на его улицах звучит всё больше детских голосов! С праздником, друзья!" - написал Заместитель председателя правительства РФ.

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Теги:
800-летие Праздники
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