Световое шоу покажут на стенах Нижегородского кремля вечером 21 августа Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В День города, 21 августа, в 21:00 на стене Нижегородского кремля появится праздничная подсветка. Шоу будет организовано на участке стены от Тайницкой до Часовой башни и на площади Минина – на Дмитриевской башне. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Отмечается, что на стенах древней крепости оживёт история Нижнего Новгорода. Жители и гости города смогут увидеть образы основателя города великого князя Юрия Всеволодовича, предводителей Нижегородского ополчения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, выдающегося математика Николая Лобачевского и писателя Максима Горького. Шоу продлится до полуночи

"История Нижнего Новгорода неразрывно связана с историей Кремля. Это не только памятник архитектуры, но и духовный центр города, напоминающий о самых ярких моментах минувших восьми веков. К юбилею была проделана большая работа для того, чтобы сделать Кремль более открытым и комфортным для посетителей. Это касается не только территории внутри Кремля, но и его облика снаружи. К юбилею города стены древней крепости оживут, чтобы показать нижегородцам и гостям образы людей, которые сыграли значимую роль в становлении и развитии города", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

После этого, c 00:00 и до рассвета на стене Кремля будет транслироваться изображение российского флага.