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Общество

День российского флага отметили в Нижнем Новгороде

22 августа 2021 14:34  [43] Общество
День российского флага отметили в Нижнем Новгороде

День российского флага отметили в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

День российского флага отметили в Нижнем Новгороде 22 августа, сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия".

Российский триколор торжественно развернули на Чкаловской лестнице.

В праздничном мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин, депутаты "Единой России", представители региональных отделений "Волонтеров Победы", волонтеров-медиков, Российского союза молодежи, Российских студенческих отрядов, Российского движения школьников, Юнармии, мотоклуба "Ночные волки", а также участники лагеря "Хочу стать десантником".

По словам Глеба Никитина, акция "Вместе под флагом России" стала еще одной  возможностью продемонстрировать гордость и любовь к своей стране, ощутить сопричастность с нашим великим и единым народом. 

"В этом году исполняется 30 лет, как в нашу жизнь вернулся трехцветный флаг. Его цвета несут глубокий смысл: благородство, преданность и мужество – качества, которые всегда были присущи нашему народу. И в эти дни мы отмечаем 800-летие Нижнего Новгорода. История великого города неразрывно связана с героическим прошлым нашей страны и свершениями настоящего времени. И сегодня на полностью реконструированной Чкаловский лестнице мы развернули 50-метровый триколор как символ величия нашего Отечества, единения и любви к России. Развернуты флаги у стен Кремля, который также был полностью обновлен в рамках подготовки к юбилею города. И когда видишь флаг своей страны в таком контексте, то еще больше гордишься Родиной. Поздравляю всех с праздником! Давайте сделаем так, чтобы поводов радоваться нашему флагу и гордиться им было как можно больше! Будущее зависит только от нас с вами, и вместе мы сможем больше!", - подчеркнул Глеб Никитин.

В ходе церемонии оркестр и камерный хор "Нижний Новгород" вместе с участниками исполнили гимн России. 

"Сегодня мне посчастливилось принять участие в замечательной акции, посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации. Думаю, что людям, которые наблюдали за действом со стороны, открылась восхитительная картина. Государственный флаг – это отличительный знак страны, ее символ, предмет гордости, отражающий независимость нашего государства", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Когда государственный флаг поднимают в честь праздника, каждый из нас гордится своей страной, думает о родном доме, семье, друзьях. Поздравляю с Днем флага всех нижегородцев и всех россиян!", – сказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 

Организаторами акции выступили региональные отделения "Единой России" и  Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы "при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Всего в регионе в День флага активисты "ЕР" и "Волонтеры Победы раздали жителям более 35 тысяч ленточек-триколор.

 

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