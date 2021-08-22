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Общество

Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде 23 августа

23 августа 2021 11:01  [116] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде 23 августа. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения города.

Согласно информации, два светофора сейчас неисправны:

- Комсомольское шоссе (ост. Украинская); 
- ул. Артельная – Конный проезд.

Еще пять светофоров не функционируют в связи с отключением электропитания.

С 8:00 до 17:00:

- ул. Тимирязева – ул. Пушкина; 
- ул. Тимирязева – ул. Кулибина;
- Казанское шоссе (ост. Академическая).

с 9:00 до 17:00: 

- Московское шоссе (ост.  Школа №98); 
- Московское шоссе – ул. Актюбинская.

О неисправной работе светофоров можно сообщить по телефону 428-82-58 ежедневно с 8:00 до 20:00.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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