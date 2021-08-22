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Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде 23 августа. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения города.
Согласно информации, два светофора сейчас неисправны:
- Комсомольское шоссе (ост. Украинская);
- ул. Артельная – Конный проезд.
Еще пять светофоров не функционируют в связи с отключением электропитания.
С 8:00 до 17:00:
- ул. Тимирязева – ул. Пушкина;
- ул. Тимирязева – ул. Кулибина;
- Казанское шоссе (ост. Академическая).
с 9:00 до 17:00:
- Московское шоссе (ост. Школа №98);
- Московское шоссе – ул. Актюбинская.
О неисправной работе светофоров можно сообщить по телефону 428-82-58 ежедневно с 8:00 до 20:00.
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