Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде 23 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Семь светофоров не работают в Нижнем Новгороде 23 августа. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения города.

Согласно информации, два светофора сейчас неисправны:

- Комсомольское шоссе (ост. Украинская);

- ул. Артельная – Конный проезд.

Еще пять светофоров не функционируют в связи с отключением электропитания.

С 8:00 до 17:00:

- ул. Тимирязева – ул. Пушкина;

- ул. Тимирязева – ул. Кулибина;

- Казанское шоссе (ост. Академическая).

с 9:00 до 17:00:

- Московское шоссе (ост. Школа №98);

- Московское шоссе – ул. Актюбинская.

О неисправной работе светофоров можно сообщить по телефону 428-82-58 ежедневно с 8:00 до 20:00.