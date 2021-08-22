Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 23 по 29 августа 2021 года Культура и отдых

Выставка картины Лоренцо Лотто Мадонна делла Грацие Фото: с сайта НГХМ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 23 по 29 августа.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

25 августа - спектакль по пьесе Лопе де Вега "Дурочка" (16+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

26 августа - спектакль Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова по пьесе Елены Чижовой "Время женщин" (16+);

27, 28 августа - спектакль Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова по пьесе Александра Володина "Пять вечеров" (16+);

28, 29 августа - спектакль Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова по пьесе Людмилы Разумовской "Под одной крышей" (16+);

29 августа - спектакль Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова по пьесе Ганны Слуцки "Шесть блюд из одной курицы" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

24, 25 августа - спектакль Театра наций по пьесе Ивана Вырыпаева "Иранская Конференция" в рамках фестиваля "Золотая Маска" (18+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

29 августа - открытие 63-го сезона благотворительных концертов (Балакирев, Мендельсон, Качесов) (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

26 августа - лекция "Почемучкам про Солнышко" (6+), наблюдения солнца в телескоп (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

27 августа - экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+);

28 августа - программа "Парад планет" (6+), программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);

29 августа - программа "Астрономическая азбука" (6+), программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Приключения капельки воды" (6+), лекция "Волшебница Луна" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Учи созвездия с планетарием" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): выставка "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники" (0+), выставка картины Лоренцо Лотто "Мадонна делла Грацие" из собрания Эрмитажа (0+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), выставка областного конкурса мастеров народных художественных промыслов и ремесел, учащихся, студентов учебных заведений Нижегородской области "800 лет городу Нижнему Новгороду" (0+);

НГХМ — Музей русского искусства (Губернаторский дом): с 26 августа - выставка "Русская классика" в рамках проекта "Великие коллекции — нижегородцам" (6+).

НГХМ - Манеж (кремль, корпус 1А): выставка "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+), выставка, приуроченная к 125-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, "Великая всероссийская"(6+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка номинантов премии "Инновация-2021" (18+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Шухов. Формула архитектуры" (0+); выставка "Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах XVI-XXI веков (0+);

FUTURO Gallery: выставка Катерины Садовски и Лилии Ли-Мин-Ян "Мифы антропоцена" (12+);

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция (0+).

Запланированные мероприятия:

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина):

25 августа - лекция "Итальянцы в России". Русско-итальянские культурные связи в изобразительном искусстве и архитектуре на примере Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Читает заведующая Отделом зарубежного искусства НГХМ Наталья Свирина (6+);

28 августа - лекция-экскурсия по технике резцовой гравюры (на материале экспозиции Дней Эрмитажа, посвященного западноевропейским гравюрам XVI – XIX вв. с изображениями Мадонны) и мастер-класс по гравюре в технике сухой иглы, с возможностью участнику самостоятельно изготовить оттиск и забрать на память (изображение, тематически связанное с Днями Эрмитажа) (6+);

28 августа - лекция, посвященная иконографии Богоматери в европейском искусстве, от раннехристианских памятников до современности. Приурочена к празднику Успения Богоматери 28 августа. Читает заведующая Отделом зарубежного искусства НГХМ Наталья Свирина (6+).

29 августа - лекция с участием двух спикеров в формате диалога "Шедевры итальянского Возрождения в собрании Эрмитажа". Читает заведующая Отделом зарубежного искусства НГХМ Наталья Свирина (6+).

29 августа - вечерний камерный музыкальный концерт на открытом воздухе в музейном дворике (6+).

С афишей мероприятий, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода, можно познакомиться в материале НИА "Нижний Новгород".