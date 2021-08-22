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Культура и отдых

Посвященная Владимиру Далю "Выставка забытых слов" пройдет в Нижнем Новгороде

24 августа 2021 08:50  [73] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Посвященная Владимиру Далю "Выставка забытых слов" пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, она откроется 26 августа в выставочном пространстве Terminal A.

В экспозиции представлены произведения нижегородских каллиграфов и стрит-артистов, вдохновленных "Толковым словарем живого великорусского языка". Зрители увидят 14 произведений – по количеству букв из "Толкового словаря", работа над которыми велась Владимиром Далем именно в Нижнем Новгороде. Отголоски произведений в виде медиаскринингов, наклеек, постеров нижегородцы смогут найти на улицах города.

"Выставка потерянных слов" – попытка вернуть в оборот слова, исключенные сегодня из нашей речи, напомнить об их значении. Создатели выставки хотят дать зрителям возможность их произнести, а самим словам – вновь зазвучать. Цель художников – создать "портреты" забытых понятий.

Выставка продлится до 25 сентября в выставочном пространстве Terminal A по адресу: ул. Фильченкова, дом 10, (торговый центр, 5 этаж).

Время работы: среда-воскресенье с 12.00 до 21.00. Вход свободный.

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Теги:
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