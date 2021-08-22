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Общество

Работы по благоустройству нижегородского Александровского сада продолжаются

24 августа 2021 11:17  [5] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работы по благоустройству нижегородского Александровского сада продолжаются. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

"Около "ракушки" абсолютная темень, и, по-моему освещение даже не предназначено. Некий хаос: людей много гуляет, но лавки разбросаны и очень темно", - пожаловалась главе региона нижегородка.

В ответ на это Глеб Никитин пояснил, что вторая очередь Александровского сада еще в процессе.

"Это займет несколько месяцев - качество на первом месте. В ближайшее время вся локация преобразится", - написал он.

Напомним, 22 августа в Александровском саду на восстановленной исторической сцене "Ракушка" состоялся первый концерт. Все желающие нижегородцы и гости города смогли посетить концерт камерного оркестра "Солисты Нижнего Новгорода" и ансамбля La Voce Strumentale под управлением известного нижегородца - номинанта "Грэмми", главного дирижёра Шотландского камерного оркестра Максима Емельянычева. 

Концертную площадку "Ракушка" воссоздали на историческом месте, перед ней разместились ряды скамеек и небольшой амфитеатр. Кроме того, площадка оснащена регулируемым освещением.

С 23 августа парк на волжском склоне доступен для свободного посещения. В Александровском саду в рамках благоустройства обновили дорожки, разбили клумбы и оборудовали разнообразное освещение, установили малые архитектурные формы.

СПРАВКА:

Открытая летняя эстрада была построена в Александровском саду в 1958 году по инициативе дирижёра, профессора Нижегородской консерватории Израиля Гусмана. В течение 30 лет здесь для нижегородцев проходили открытые симфонические концерты и музыкальные фестивали. В 1990-е "Ракушка" была утрачена в результате пожара.

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Теги:
Благоустройство Музыка
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