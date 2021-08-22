Ретро-трамвай загорелся на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде 23 августа Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Трамвай загорелся у дома №4 по ул. Рождественской в Нижнем Новгороде 23 августа 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 21:04. По прибытии пожарных горела крыша трамвая на площади 1 кв.м. Пассажиров внутри не было.

Пожар был потушен в 21:12.

Предполагаемой причиной стала неисправность электрооборудования.

Отметим, что речь идет о ретро-трамвае, закупленном в этом году. Он вышел на линию в июле. Согласно контракту, остальные трамвайные вагоны в стиле ретро будут доставлены до ноября 2021 года.

Напомним, вагон оборудован по всем современным техническим стандартам. В салоне есть кондиционер на лето и печи на холодное время года, розетки для зарядки мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi. А двери трамвая оснащены подсветкой.