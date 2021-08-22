Праздник в стиле 1970-х пройдёт в сквере на ул. Куйбышева 26 августа

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Сквер на улице Куйбышева после благоустройства

Сквер на улице Куйбышева после благоустройства

Фото: с сайта Городской думы

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородцев пригласили на уличный праздник "Один день из жизни "Московского дворика", который будет организован в атмосфере 70-х годов прошлого столетия. Мероприятие состоится 26 августа с 12:00 до 20:00 в новом сквере на улице Куйбышева. Об этом сообщили в администрации Московского района.

Мероприятие будет проходить в рамках городской программы "Культурный район". Жителей и гостей микрорайона ждёт обширная развлекательная программа. Организаторы попытаются воссоздать атмосферу, которой дышала улица полвека назад, чтобы показать, какой жизнью жил любой маленький двор советского времени.

В частности, в течение вечера дети и взрослые смогут поиграть в разнообразные настольные игры, побывать в дворовом кинотеатре, сделать снимок в стилизованной фотозоне и полистать книги в "Библиопередвижке", а также принять участие в спортивных играх, весёлых викторинах и конкурсах.

Кроме того, на площадке пройдут мастер-классы различной тематики. Ещё горожан ждут встречи с нижегородскими поэтами, которые прочтут свои стихи.

"Культурный район" - это комплексная программа, направленная на развитие районов Нижнего Новгорода, как центров культурной жизни. 1 июня стартовал марафон культурных событий для Советского и Московского районов.

Ранее сообщалось, что с 17 августа до 7 сентября в рамках городской программы "Культурный район" в парке им. А. С. Пушкина в Советском районе Нижнего Новгорода пройдут показы первого советского кино в формате "Немое кино, живая музыка".

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Теги:
Московский район Праздники Развлечения
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