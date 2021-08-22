Движение транспорта перекроют на проспекте Гагарина возле Дворца спорта 25 августа

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Схема перекрытия дорог

Схема перекрытия дорог

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в Советском районе 25 августа будет временно ограничено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщили в в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения вводятся в связи с проведением благотворительного хоккейного матча во Дворце спорта "Нагорный" и будут действовать с 8:00 до 23:00 на участке около дома №29.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к перекрытой территории.

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Теги:
движение Дороги Транспорт
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