Движение транспорта перекроют на проспекте Гагарина возле Дворца спорта 25 августа

Схема перекрытия дорог
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В Нижнем Новгороде в Советском районе 25 августа будет временно ограничено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщили в в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничения вводятся в связи с проведением благотворительного хоккейного матча во Дворце спорта "Нагорный" и будут действовать с 8:00 до 23:00 на участке около дома №29.
Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к перекрытой территории.
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