Нижегородский аэропорт принял рекордное число пассажиров в период празднования 800-летия Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородский аэропорт принял рекордное число пассажиров в период празднования 800-летия. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода.

Согласно информации, за 20-22 августа было обслужено рекордное количество пассажиров, по сравнению с остальными выходными лета 2021 года - более 20 тысяч человек.

Отмечается, что количество прибывших в аэропорт Нижнего Новгорода пассажиров примерно равно числу улетевших в другие города.

Наибольшее количество пассажиров прибыло из Москвы – это почти 2,4 тысяч человек. На втором месте по пассажиропотоку Санкт-Петербург – оттуда прибыли около 1 тысячи человек. Также в городах-лидерах: Симферополь, Сочи, Анапа. Примерно по 300 человек прибыли в Нижний Новгород из Краснодара и Екатеринбурга.

В то же время Москва, Санкт-Петербург, города юга России, Калининград и Екатеринбург – в лидерах и по числу улетевших из Нижнего Новгорода пассажиров.

Напомним, что 21 августа Нижний Новгород отмечал 800-летие. В гала-шоу, прошедшем на слиянии двух рек Волги и Оки, приняли участие сестры Аверины, группы "Любэ", "Моральный кодекс", "Uma2rman" и музыканты: Алексей Воробьев, Теона Дольникова, L’One и другие. Главный режиссер шоу - Илья Авербух. Кроме этого, праздничные мероприятия прошли и во всех районах города. Закончился праздник салютом.

Поздравить нижегородцев в этот день приехал и президент России Владимир Путин.