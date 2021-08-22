Гастроли Челябинского театра драмы пройдут в Нижнем Новгороде 26 - 29 августа Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Гастроли Челябинского театра драмы имени Наума Орлова пройдут в Нижнем Новгороде 26 - 29 августа. Об этом сообщили в минкультуры Нижегородской области.

Согласно информации, в эти же дни актеры нижегородского драмтеатра дадут в Челябинске "обменные" гастроли.

Челябинский театр покажет на нижегородской сцене четыре спектакля.

Так, 26 августа в 18:30 состоится показ мелодрамы в двух действиях "Время женщин" в постановке главного режиссёра театра, народного артиста России Александра Зыкова. Это история пяти героинь, чьи судьбы сложились совсем не так, как каждая из них мечтала когда-то. Но эта история не о трагизме сломанных человеческих судеб, а об огромной любви.

27 августа в 18:30 и 28 августа в 11:00 — история одной любви в пяти картинах "Пять вечеров" в постановке неординарного режиссера Дениса Хусниярова из Санкт-Петербурга. Это прекрасная и немного грустная история любви, наполненная живыми чувствами людей.

28 августа в 18:30 и 29 августа в 11:00 — комедия нервных обстоятельств "Под одной крышей" молодого режиссёра Дарьи Догадовой. Актеры расскажут историю трех поколений женщин, которые живут под одной крышей и ждут своего счастья.

Завершит гастроли 29 августа в 18:30 комедия в двух действиях "Шесть блюд из одной курицы" в постановке главного режиссера театра. Постановка о "большой" материнской любви, настойчивости которой порой сложно противостоять.