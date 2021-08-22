Аварийные сараи на девяти улицах Ленинского района снесут к сентябрю Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Работы по демонтажу аварийных и подлежащих сносу сараев на девяти улицах Ленинского района планируется завершить к сентябрю. Стоимость работ составит 2,2 млн рублей. Об этом сообщил заместитель главы города, глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

На снос ветхих хозяйственных построек в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода было выделено дополнительное финансирование, уточнили в мэрии. В частности, силами муниципалитета планировалось снести аварийные сараи по адресам: пер. Мотальный, д. 5, 7, 9, 11; пер. Трамвайный, д. 21, 23; ул. Снежная, д. 96, 98; ул. Днепропетровская, д. 7; ул. Гончарова, д. 21; ул. Партизанская, д.4; ул. Волочильная, д. 11а, 12а, 13а.

Ещё на двух улицах работы по сносу сараев во дворах жилых домов организуют ОАО "Домоуправляющая компания Ленинского района" и МП "Городская управляющая компания".

"В этом году по просьбе жителей аварийные постройки будут снесены на девяти улицах Ленинского района. Работа в этом направлении ведётся не один год. В настоящее время ликвидация ветхих сараев на муниципальной территории завершена в районе домов №96 и №98 по ул. Снежная. Кроме того, управляющие компании снесли аварийные хозпостройки возле домов № 6, 18, 16 по ул. Сафронова и у дома №4 по ул. Днепропетровской. Работы планируется завершить до 1 сентября", - рассказал Александр Кулагин.

Ранее сообщалось, что несанкционированные свалки ликвидируют в Ленинском районе к 800-летию Нижнего Новгорода. Всего в районе будет ликвидировано 38 свалок площадью более пяти тысяч кв.метров.

Напомним, в 2021 году в Нижнем Новгороде на снос 1,5 тысяч гаражей и сараев с последующим благоустройством территории из разных источников выделено более 20 млн рублей.