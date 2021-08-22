Фестиваль медиаискусства INTERVALS 2021 пройдёт в Нижнем Новгороде с 27 по 29 августа

Международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS 2021 пройдёт в Нижнем Новгороде с 27 по 29 августа. Он вошёл в событийную программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода и соберёт ключевых представителей мирового и российского медиаискусства, сообщили в региональном правительстве.
Как отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович, фестиваль уже стал для города традиционным и долгожданным. При этом с каждым годом его уровень растёт, и зрители ожидают новых разнообразных инсталляций. Новая насыщенная программа будет доступна абсолютно всем желающим.
В правительстве рассказали, что INTERVALS 2021 включает в себя масштабную медиавыставку с рекордным количеством площадок в историческом центре Нижнего Новгорода, а также образовательную и музыкальную программы, в том числе для зрителей с детьми.
По всему городу будут задействованы более 15 архитектурных площадок, на которых свои инсталляции представят художники мирового уровня: United visual artists (Великобритания), Nonotak (Франция), Hypnotica (Азербайджан), Boris Vitazek (Словакия), dreamlaser, SILA SVETA, Radugadesign, Kuflex, Stain, Pitch, Hilights.studio, XZALT, Lite Lights, Illuminarium3000, Antimotion, Виктор Поляков, Сергей Лободин (Cyber Tiger).
○ Ярмарка, Главный ярмарочный дом – Antimotion, Illuminarium 3000, Hilights.studio: проекционные инсталляции на фасад;
○ Фабрика "Маяк" – XZALT, Pitch, dreamlaser: видеомэппинги на фасаде;
○ Метромост – Hypnotica, Сергей Лободин (Cyber Tiger): мэппинги на опорах со стороны улицы Черниговской;
○ Телебашня – Lite Ligh: интерактивная инсталляция, которой смогут управлять сами зрители;
○ Кремль, территория у ворот Никольской башни (вход со стороны моста над Зеленским съездом) – Boris Vitazek: инсталляция Second Litany, посвященная танцу;
○ Ярмарка, второй павильон – медиахудожники из отбора опен-колла: мэппинги на фасаде.
○ Фабрика "Маяк" - Nonotak: новая пространственная инсталляция в авторском стиле медиахудожников;
○ Гербовый зал Главного ярмарочного дома – Radugadesign: спецпроект "Генеративная галерея" с работами известных медиахудожников со всего мира;
○ "Волжское пароходство" - Stain: пространственная инсталляция и AV-перформанс Overlogic;
○ Красные казармы (2-й этаж) – United visual artists: пространственная инсталляция;
○ Красные казармы (3-й этаж) – Sila Sveta: инсталляция, построенная на иллюзиях, с помощью зеркал и современных технологий;
○ Кинотеатр "Рекорд" - Kuflex: красочная интерактивная инсталляция;
○ Филармония – Виктор Поляков: кинетическая зеркальная скульптура с использованием лазеров;
○ Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ * - Radugadesign: AV-шоу "7", посвященное восприятию цвета и звука и их воздействию на человека.
Вход на выставку свободный, 0+.
Маршрут построен таким образом, что зрители посетить все инсталляции и архитектурные объекты в течение трёх дней фестиваля.
Сопровождением к выставке станет образовательная программа с участием медиахудожников, известных представителей медиаарта, организаторов и кураторов крупнейших мероприятий мультимедиаиндустрии. Лекционная часть пройдет в центре "Высота", профессиональная – в студии dreamlaser, а блок с опен-токами – в Кинофактуре и Нижполиграфе.
Вход на лекции и опен-токи свободный и по билетам при соблюдении мер безопасности, с ограниченным количеством участников, 12+.
В рамках музыкальной программы фестиваля заявлены:
● AV-перфоманс Overlogic от студии Stain в холле здания "Волжского пароходства" (27 августа, 21:00)
● AV-перфоманс Shiro от дуэта медиахудожников Nonotak в пространстве DKRT (28 августа, 21:00)
Вход по билетам, 18+
Подробное расписание и программа на сайте фестиваля.
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