Фестиваль медиаискусства INTERVALS 2021 пройдёт в Нижнем Новгороде с 27 по 29 августа Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS 2021 пройдёт в Нижнем Новгороде с 27 по 29 августа. Он вошёл в событийную программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода и соберёт ключевых представителей мирового и российского медиаискусства, сообщили в региональном правительстве.

Как отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович, фестиваль уже стал для города традиционным и долгожданным. При этом с каждым годом его уровень растёт, и зрители ожидают новых разнообразных инсталляций. Новая насыщенная программа будет доступна абсолютно всем желающим.

В правительстве рассказали, что INTERVALS 2021 включает в себя масштабную медиавыставку с рекордным количеством площадок в историческом центре Нижнего Новгорода, а также образовательную и музыкальную программы, в том числе для зрителей с детьми.

По всему городу будут задействованы более 15 архитектурных площадок, на которых свои инсталляции представят художники мирового уровня: United visual artists (Великобритания), Nonotak (Франция), Hypnotica (Азербайджан), Boris Vitazek (Словакия), dreamlaser, SILA SVETA, Radugadesign, Kuflex, Stain, Pitch, Hilights.studio, XZALT, Lite Lights, Illuminarium3000, Antimotion, Виктор Поляков, Сергей Лободин (Cyber Tiger).

На улице:

○ Ярмарка, Главный ярмарочный дом – Antimotion, Illuminarium 3000, Hilights.studio: проекционные инсталляции на фасад;

○ Фабрика "Маяк" – XZALT, Pitch, dreamlaser: видеомэппинги на фасаде;

○ Метромост – Hypnotica, Сергей Лободин (Cyber Tiger): мэппинги на опорах со стороны улицы Черниговской;

○ Телебашня – Lite Ligh: интерактивная инсталляция, которой смогут управлять сами зрители;

○ Кремль, территория у ворот Никольской башни (вход со стороны моста над Зеленским съездом) – Boris Vitazek: инсталляция Second Litany, посвященная танцу;

○ Ярмарка, второй павильон – медиахудожники из отбора опен-колла: мэппинги на фасаде.

Внутри зданий:

○ Фабрика "Маяк" - Nonotak: новая пространственная инсталляция в авторском стиле медиахудожников;

○ Гербовый зал Главного ярмарочного дома – Radugadesign: спецпроект "Генеративная галерея" с работами известных медиахудожников со всего мира;

○ "Волжское пароходство" - Stain: пространственная инсталляция и AV-перформанс Overlogic;

○ Красные казармы (2-й этаж) – United visual artists: пространственная инсталляция;

○ Красные казармы (3-й этаж) – Sila Sveta: инсталляция, построенная на иллюзиях, с помощью зеркал и современных технологий;

○ Кинотеатр "Рекорд" - Kuflex: красочная интерактивная инсталляция;

○ Филармония – Виктор Поляков: кинетическая зеркальная скульптура с использованием лазеров;

○ Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ * - Radugadesign: AV-шоу "7", посвященное восприятию цвета и звука и их воздействию на человека.



Вход на выставку свободный, 0+.

Маршрут построен таким образом, что зрители посетить все инсталляции и архитектурные объекты в течение трёх дней фестиваля.

Сопровождением к выставке станет образовательная программа с участием медиахудожников, известных представителей медиаарта, организаторов и кураторов крупнейших мероприятий мультимедиаиндустрии. Лекционная часть пройдет в центре "Высота", профессиональная – в студии dreamlaser, а блок с опен-токами – в Кинофактуре и Нижполиграфе.

Вход на лекции и опен-токи свободный и по билетам при соблюдении мер безопасности, с ограниченным количеством участников, 12+.

В рамках музыкальной программы фестиваля заявлены:

● AV-перфоманс Overlogic от студии Stain в холле здания "Волжского пароходства" (27 августа, 21:00)

● AV-перфоманс Shiro от дуэта медиахудожников Nonotak в пространстве DKRT (28 августа, 21:00)

Вход по билетам, 18+

Подробное расписание и программа на сайте фестиваля.