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Общество

Нижний Новгород и Благовещенск договорились обмениваться опытом и разрабатывать совместные проекты

25 августа 2021 17:51  [28] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и мэр Благовещенска (Амурская область) Олег Имамеев 25 августа подписали соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии между городами. Церемония подписания прошла в городской администрации.

Как уточнили в мэрии Нижнего Новгорода, документ предполагает взаимодействие в вопросах законотворческой деятельности, обмен опытом управления экономическими и социальными процессами, проведение совместных консультаций по вопросам местного значения, разработку и создание условий для реализации совместных проектов, в том числе инвестиционных, направленных на социально-экономическое развитие обоих городов, а также сотрудничество в сфере туризма.

"Мы сразу нашли точки соприкосновения, которые в самое ближайшее время могли бы получить своё развитие - это и культурный обмен, и образовательный обмен, и обмен в области туризма. В ближайшее время составим план первоочередных мероприятий по реализации этого соглашения", - заявил Юрий Шалабаев.

По его словам, Благовещенск – уникальный город, единственный административный центр, находящийся на государственной границе РФ, который посещает большое количество китайский туристов, интересующихся историей и культурой России. А Нижний Новгород - само сердце России, где можно изучать эту культуру и историю.

Мэр Нижнего Новгорода рассказал, что взаимодействие динамично развивающихся городов пойдёт им обоим на пользу. На данный момент главы городов обговорили ряд проектов, которые могут быть реализованы в ближайшее время. Например - обмены музыкальными коллективами.

"В Благовещенске есть известный джаз-бэнд, а мы планируем на регулярной основе в парке "Швейцария" проводить джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии". Кроме того, планируется провести совместно несколько мероприятий в рамках Нижегородского марафона доблести и славы "Победный сентябрь", посвящённого окончанию Второй мировой войны", - поделился Юрий Шалабаев,

Олег Имамеев отметил, что такие соглашения особенно важны между отдалёнными городами.

"Мы – одна страна, мы – люди одной страны, одной идеи. И объединение, и взаимодействие городов будет способствовать дальнейшему укреплению целостности государства, и это очень важный момент", - сказал он.

Напомним, в День города, 21 августа, состоялась торжественная церемония подписания соглашения об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Баня-Лукой (Республика Сербская, Босния и Герцеговина). Баня-Лука стал 18-м городом-побратимом столицы Приволжья.

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