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Общество

Маршруты трамваев изменятся из-за перекрытия улицы Кулибина 26 августа

25 августа 2021 18:50  [91] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 26 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Кулибина. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Речь идёт об участке от улицы Тимирязева до улицы Студенческой. Ограничения здесь будут действовать с 8:00 до 18:00. Объезд перекрытой территории будет организован по прилегающим улицам, отметили в Дептрансе.

При этом, все припаркованные в зоне ограничения автомобили будут перемещаться, отметили в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Кроме того, в связи с ограничением движения транспорта будут внесены изменения в муниципальные маршруты общественного транспорта.

Так, трамвай №5 в направлении улицы Нартова пойдёт по улицам Белинского, Ошарской, Кузнечихинской, Бекетова; в направлении Ильинской улицы – без изменений.

Трамвай №18 на время действующих ограничений будет ходить только по внутреннему кольцу.

Напомним, схема движения изменят на улицах Студенческая, Артельная и Ветеринарная в Совестком районе изменится с 27 августа.

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Теги:
движение Дороги Транспорт
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