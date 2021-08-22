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Происшествия

Автоподставы на 13 млн рублей: участников преступного сообщества задержали в Нижнем Новгороде

26 августа 2021 12:23  [7] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Участников преступного сообщества, занимавшегося автоподставами, задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, его организовал проживающий в городе 29-летний уроженец ближнего зарубежья в начале февраля 2019 года. Он и 30 его хороших знакомых занимались инсценировкой дорожно-транспортных происшествий с целью незаконного получения страховых выплат. 

Правоохранители установили, что злоумышленники просматривали объявления в интернете о продажах автомобилей премиум-класса марок BMW, Mercedes Benz и Jaguar с повреждениями. Затем участники преступного сообщества приобретали данные автомобили, страховали их по договору ОСАГО и оформляли на фиктивных собственников.

С участием приобретенных автомобилей проводились от одной до четырех инсценировок ДТП, в которых транспортное средство, преимущественно "ГАЗель", "ГАЗон", "ПАЗ", наносило им механические повреждения.

Затем вызывался аварийный комиссар, также входящий в преступное сообщество, который оформлял ДТП, и эксперты, которые определяли размер причиненного ущерба. С этими данными злоумышленники обращались в ГИБДД и страховую компанию. Полученные деньги складывались в общую кассу, а дорогостоящий автомобиль продавался третьим лицам.

Роли каждого участника преступного сообщества четко распределялись. Его члены были разделены на три группы, где был определен руководитель. Организатор следил за ходом событий лично. Деньгами распоряжался тоже он.

В ходе расследования выяснилось, что участники группы общались между собой с разных сим-карт и телефонов. При этом использовались кодовые слова и фразы.

Противоправная деятельность преступного сообщества была пресечена сотрудниками полиции и Росгвардии в конце сентября 2020 года. Следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области доказана причастность участников преступного сообщества к совершению 41 факта мошенничества. Общий ущерб, причиненный страховым компаниям, составил около 13 млн рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

По результатам расследования двум организаторам преступного сообщества предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), а всем его участникам по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Организатору и активному участнику группы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, еще одному обвиняемому, выполнявшему руководящую роль в сообществе – домашний арест.

Расследование продолжается.

Отметим, что по закону за организацию преступного сообщества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей. А за участие - от семи до десяти лет со штрафом в размере до 3 млн рублей.

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Теги:
ДТП МВД Преступления
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