"ТНС энерго Нижний Новгород" бесплатно установил более 2500 счетчиков Общество

Фото: пресс-служба компании

"ТНС энерго Нижний Новгород" бесплатно установил более 2500 счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года гарантирующий поставщик бесплатно установил порядка 2500 индивидуальных приборов учета жителям многоквартирных домов.

Напомним, что с 1 июля 2020 года обязанность по установке электросчетчиков в многоквартирных домах возложена на гарантирующего поставщика электроэнергии, в частном жилом секторе – на сетевые компании.

Приборы учета могут быть установлены бесплатно если:

у клиента прибор учета отсутствует;

счетчик вышел из строя или истек срок его эксплуатации;

у прибора учета истек межповерочный интервал.

Информация о сроках межповерочного интервала размещена на внутренней стороне квитанции об оплате электроэнергии.

Для бесплатной замены прибора учета необходимо обратиться в любой Центр обслуживания клиентов "ТНС энерго НН" и написать заявление. Также заявку на замену или установку счетчика можно подать через сайт "ТНС энерго НН", в разделе "Написать обращение".

В случае выхода из строя, истечения срока эксплуатации или истечения срока межповерочного интервала после 1 апреля 2020 года - срок замены/установки и/или поверки составляет 6 месяцев. При этом, если у прибора учета истек межповерочный интервал или срок эксплуатации, прибор учета продолжает участвовать в расчетах, его показания принимаются "ТНС энерго НН".

В случае выхода из строя, истечения срока эксплуатации или отсутствия прибора учёта на 1 апреля 2020 года или ранее - счётчик должен быть заменен/установлен гарантирующим поставщиком до 31 декабря 2023 года.

Гарантирующий поставщик также производит установку и замену приборов учета на коммерческой основе. Так, с июля 2020 года по июль 2021 года компания "ТНС энерго НН" установила более 3600 приборов учета на платной основе.

Подрядчики "ТНС энерго НН" проводят работы в удобное для клиентов время и оформляют все необходимые документы - дополнительного посещения офиса сбытовой компании для подачи заявления на опломбировку прибора учёта не требуется.

Заказать коммерческую установку счетчиков можно: