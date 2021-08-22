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"ТНС энерго Нижний Новгород" бесплатно установил более 2500 счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года гарантирующий поставщик бесплатно установил порядка 2500 индивидуальных приборов учета жителям многоквартирных домов.
Напомним, что с 1 июля 2020 года обязанность по установке электросчетчиков в многоквартирных домах возложена на гарантирующего поставщика электроэнергии, в частном жилом секторе – на сетевые компании.
Приборы учета могут быть установлены бесплатно если:
Информация о сроках межповерочного интервала размещена на внутренней стороне квитанции об оплате электроэнергии.
Для бесплатной замены прибора учета необходимо обратиться в любой Центр обслуживания клиентов "ТНС энерго НН" и написать заявление. Также заявку на замену или установку счетчика можно подать через сайт "ТНС энерго НН", в разделе "Написать обращение".
В случае выхода из строя, истечения срока эксплуатации или истечения срока межповерочного интервала после 1 апреля 2020 года - срок замены/установки и/или поверки составляет 6 месяцев. При этом, если у прибора учета истек межповерочный интервал или срок эксплуатации, прибор учета продолжает участвовать в расчетах, его показания принимаются "ТНС энерго НН".
В случае выхода из строя, истечения срока эксплуатации или отсутствия прибора учёта на 1 апреля 2020 года или ранее - счётчик должен быть заменен/установлен гарантирующим поставщиком до 31 декабря 2023 года.
Гарантирующий поставщик также производит установку и замену приборов учета на коммерческой основе. Так, с июля 2020 года по июль 2021 года компания "ТНС энерго НН" установила более 3600 приборов учета на платной основе.
Подрядчики "ТНС энерго НН" проводят работы в удобное для клиентов время и оформляют все необходимые документы - дополнительного посещения офиса сбытовой компании для подачи заявления на опломбировку прибора учёта не требуется.
Заказать коммерческую установку счетчиков можно:
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