Олег Шувалов возглавит нижегородский парк "Швейцария" Политика

Фото: из соцсети Facebook, Олег Шувалов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Олег Шувалов возглавит нижегородский парк "Швейцария". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Согласно информации, соответствующее решение принял глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Прежний руководитель парка будет руководить предприятием до проведения всех формальных процедур, связанных с назначением нового директора" - пояснили в администрации.

Напомним, директором МАУ "Парк "Швейцария" в настоящее время является Алексей Башкаев. Он был назначен на пост в мае текущего года.

СПРАВКА (из соцсети Facebook):

Ранее Олег Шувалов работал в ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения", являлся помощником министра социальной политики Нижегородской области, директором МУП "Борское пассажирское автотранспортное предприятие" и генеральным директором ОАО "Региональная управляющая компания".