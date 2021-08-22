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Олег Шувалов возглавит нижегородский парк "Швейцария". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.
Согласно информации, соответствующее решение принял глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
"Прежний руководитель парка будет руководить предприятием до проведения всех формальных процедур, связанных с назначением нового директора" - пояснили в администрации.
Напомним, директором МАУ "Парк "Швейцария" в настоящее время является Алексей Башкаев. Он был назначен на пост в мае текущего года.
СПРАВКА (из соцсети Facebook):
Ранее Олег Шувалов работал в ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения", являлся помощником министра социальной политики Нижегородской области, директором МУП "Борское пассажирское автотранспортное предприятие" и генеральным директором ОАО "Региональная управляющая компания".
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