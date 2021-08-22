Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Нижний Новгород с рабочим визитом Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова 26 августа посетила Нижний Новгород с рабочей поездкой. В ходе визита она оценила преобразившиеся к 800-летию города ключевые культурно-выставочные пространства.

Так, Ольга Любимова стала первым посетителем выставки "Подвиг народного единства" в Ивановской башне Нижегородского кремля. В рамках подготовки к 800-летию города в Ивановской башне были проведены ремонтно-реставрационные работы. В ходе реставрации, которая обошлась в 6,7 млн руб., заменили кровлю и двери, сделали вычинку кирпичной кладки стен и полов, отремонтировали систему отопления и электроснабжения, установили охранное видеонаблюдение и сигнализацию, а также системы пожарной безопасности.

Кроме этого, более 11,5 млн рублей были выделены из федерального и областного бюджетов на музеефикацию Ивановской башни. Экспозиция была дополнена новыми уникальными экспонатами и современным мультимедийным оборудованием. Напомним, именно отсюда, от Ивановских ворот, весной 1612 года выдвинулся на Москву отряд народного ополчения под управлением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Ольга Любимова также посетила выставку "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" в новом выставочном пространстве - манеже в Нижегородском кремле. Здесь представлены памятники русского сакрального искусства XV-начала XX веков.

В рамках визита министр культуры встретилась с номинантами премии "Инновация-2021" в Арсенале, где сейчас проходит выставка работ соискателей премии, а также осмотрела выставку "Шухов. Формула архитектуры".

"Великолепное собрание экспонатов из творческого архива Шухова, которые вступают в диалог с достижениями современных мастеров архитектуры – Нормана, Фостера, Фрая и других! Это огромный показатель бережного отношения к сохранению местных ценностей. Такой подход позволяет оценить масштаб и значимость открытий Владимира Шухова", - поделилась впечатлениями Ольга Любимова.

В завершение визита она побывала в открывшемся накануне после длительной реставрации филиале Нижегородского государственного художественного музея - Доме военного губернатора. Ремонтно-реставрационные работы здесь были проведены впервые с момента передачи этого здания музе в 1992 году. На эти цели в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода было выделено 210,9 млн рублей.