Улицу Короленко в Нижнем Новгороде перекроют 28 августа для проведения фестиваля Общество

Схема перекрытия дороги Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 28 августа будет временно приостановлено движение транспорта по улице Короленко. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения затронут участок дороги от улицы Новая до дома № 16 по Короленко и будут действовать с 13:00 до 20:00.

Таким образом, к территории Квартала церкви трёх Святителей можно будет добраться только пешком.

Объезд будет организован по прилегающим улицам, добавили в дептрансе.

Ограничения вводятся в связи с проведением в обновлённом Квартале церкви Трёх Святителей культурно-массовых мероприятий. В частности, 28 августа там пройдёт фестиваль мечтателей и изобретателей "Дети Кулибина", а также экскурсии, мастер-классы. Кроме того, гостей ждёт концерт цикла "Шаляпин на балконе", который пройдёт на балконе дома 11Б усадебного комплекса архитектора Владимира Лемке на улице Короленко, где когда-то распевался Федор Шаляпин, приезжая в гости к Максиму Горькому. Вход на мероприятие - по предварительной регистрации.