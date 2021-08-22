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Общество

Нижний Новгород поздравили с юбилеем города-побратимы Линц, Ираклион и Филадельфия

27 августа 2021 18:40  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В городскую администрацию продолжают поступать поздравления от руководства городов-побратимов Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте общественных отношений.

Так, с 800-летием города нижегородцев поздравили бургомистр города-побратима Линц (Австрия) Клаус Люгер, мэр города-побратима Ираклион (Греция) Вассилис Ламбринос, а также директор НКО «Международная гражданская дипломатия в Филадельфии» Шивон Лайонс (город Филадельфия, США).

Клаус Люгер отметил, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, лишен возможности посетить Нижний Новгород, хотя изначально планировал принять личное участие в праздничных мероприятиях.

"Я часто вспоминаю о двух моих визитах в Нижний Новгород. У нас много общего. Сотрудничество в области культуры, кооперация наших университетов, обмен студентами – все это укрепляет наше побратимство, – говорится в поздравлении. – В последнее время визитной карточкой города стало уличное искусство, что тоже объединяет наши города".

Бургомистр австрийского Линца пожелал, чтобы как можно быстрее возобновились интенсивные обмены между нашими гражданами, как это было до пандемии. Кстати, побратимские отношения с городом Линц (Австрия) были установлены в 1993 году.

А вот соглашение об установлении побратимских отношений между Нижним Новгородом и греческим Ираклионом было подписано в 2018 году. Мэр города Вассилис Ламбринос в своем видеопоздравлении отметил важную роль Нижнего Новгорода в развитии области и страны.

"Сегодня Нижний Новгород является важным экономическим, научным, образовательным и культурным центром России. И наш Ираклион, прошедший свой собственный исторический путь, в настоящее время постепенно превращается в важный столичный центр восточного Средиземноморья. Возможно, вы знаете, что Греция в этом году отмечает 200-летний юбилей независимости страны. Очень важно, чтобы каждый народ помнил свое прошлое и объединился для создания лучшего общества в целом и лучшего будущего в отношении окружающей среды, в которой мы живем", - говорится в поздравлении.

Вассилис Ламбринос пожелал нижегородцам здоровья, благополучия и пригласил жителей города посетить Ираклион.

Директор НКО "Международная гражданская дипломатия в Филадельфии" Шивон Лайонс (США) также передала поздравления нижегородцам, сообщив, что Нижний Новгород в два раза старше Филадельфии.

"С начала нашего партнерства в 1992 году мы установили множество выдающихся культурных, образовательных и торговых связей, которые сближают наши народы", – отметила Шивон Лайонс и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество между городами.

Напомним, накануне Дня города в Нижнем Новгороде состоялась встреча главы города Юрия Шалабаева с зарубежными и российскими делегациями. По словам мэра, для города в год его 800-летия большой подарок и особая честь, что руководители и представители братских зарубежных и российских городов нашли возможность поздравить Нижний Новгород с этим знаменательным событием.

Ранее сообщалось, что в День города, 21 августа, состоялась торжественная церемония подписания соглашения об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Баня-Лукой (Республика Сербская, Босния и Герцеговина). Баня-Лука стал 18-м городом-побратимом столицы Приволжья.

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Теги:
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