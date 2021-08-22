Движение транспорта изменится в районе Верхневолжской набережной до 1 октября Общество

Схема изменения движения Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в связи с прокладкой инженерных коммуникаций будет ограничено движение транспорта на двух участках в районе Верхневолжской набережной. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, с 22:00 3 сентября до 06:00 1 октября будет временно приостановлено движение транспорта на пересечении переулка Музейного и Верхневолжской набережной, а также по Георгиевскому съезду напротив дома 2А на Верхневолжской набережной.

На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и дорожные знаки.

В связи с этим на прилегающих улицах частично вводится двухстороннее:

- по переулку Музейному: от улицы Минина до места производства работ;

- по улице Пискунова: от улицы Минина до Верхневолжской набережной;

- по Верхневолжской набережной: от улицы Пискунова до переулка Музейного.

Кроме того, специалисты департамента рекомендуют объезжать закрытые участки по Казанскому съезду, улице Минина, по местному проезду от улицы Минина до Верхневолжской набережной около дома №10Б или улице Пискунова.

Для обеспечения беспрепятственного движения транспорта на этих участках улиц с 22 сентября запрещается остановка и стоянка транспортных средств. Автомобили отсюда будут эвакуироваться.

Напомним, в Нижнем Новгороде на улице Кожевенной и прилегающих к ней дорожных участках с 17 сентября будет введено одностороннее движение.

Также сообщалось, что также одностороннее движение введут на улице Суетинской и набережной Федоровского с 16 сентября.