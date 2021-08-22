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Нижегородский водоканал определил районы-должники за холодную воду и канализацию

03 сентября 2021 15:57  [282] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Нижегородский водоканал" определил районы-должники по оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в лидерах: жители Приокского, Сормовского и Автозаводского районов города. Систематически копят долги за услуги жители Канавинского, Ленинского и Нижегородского районов.

В работе с должниками АО "Нижегородский водоканал" использует предупредительные меры - рассылает уведомления и обзванивает абонентов с напоминанием о задолженности.

"За первое полугодие Нижегородским водоканалом предъявлено на исполнение более 6 тысяч судебных актов по неоплате задолженности. В настоящее время на исполнении Федеральной службы судебных приставов находится более 16 тысяч исполнительных документов в отношении 22 тысяч потребителей", - сказал, комментируя ситуацию, директор по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николай Смирнов.

Кроме этого, компания часто проводит специальные акции для своих клиентов. Так, начиная с 1 октября, жители Нижнего Новгорода и Кстовского района смогут принять участие в ежегодной акции "В новый год без долгов", которая позволяет абонентам погасить просроченную задолженность и при этом не оплачивать накопленные пени.

Для участия в акции необходимо оплатить имеющуюся просроченную задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, а также текущие начисления за последний расчетный месяц до 31 декабря 2021 года без учета накопленной суммы пени. В случае, если задолженность была взыскана судебным приказом или судебным решением, для участия в акции необходимо также оплатить взысканную задолженность и госпошлину. После оплаты долга необходимо направить в Нижегородский водоканал заявление с приложением копии паспорта и квитанции об оплате.

Заявления принимаются:

  • по электронному адресу cra@vodokanal-nn.ru,
  • через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала https://lk.vodokanal-nn.ru,
  • Почтой России по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, 21а,
  • при обращении в офис предприятия лично до 21 января 2022 года (по предварительной записи).

С подробной информацией и порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала в разделе "Абонентам".

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Теги:
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