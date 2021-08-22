Метро до пл.Сенной начнут строить в Нижнем
Еще одна "канатка" появится в Нижнем к 2024 году
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Ремонт Борского моста начнется в сентябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 6 сентября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
03 сентября 2021 17:03  [243] "Ночные волки" выступят в Нижнем Новгороде в рамках автомотопробега "Невский путь" 5 сентября
03 сентября 2021 16:23  [249] Выставка ретроспективных фотографий Нижнего Новгорода открылась на Нижневолжской набережной
03 сентября 2021 11:55  [404] Всероссийский фестиваль "Мастеров народных братство" пройдёт в Городце 4 и 5 сентября
02 сентября 2021 18:58  [494] Развлекательные мероприятия проекта "Всем двором" пройдут в районах Нижнего Новгорода в сентябре
02 сентября 2021 11:48  [1373] "Я считаю одним из достижений, что о Нижегородском театре оперы и балета заговорили", - Александр Топлов
02 сентября 2021 09:26  [696] Фестиваль "BOTANICA" пройдет в Нижнем Новгороде 4 и 5 сентября
02 сентября 2021 08:46  [731] Ряд учреждений культуры Нижнего Новгорода присоединился к проекту "Пушкинская карта"
01 сентября 2021 18:49  [1748] Zivert выступит на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 4 сентября
01 сентября 2021 13:29  [652] Фестиваль городских экспедиций стартует в Нижнем Новгороде
01 сентября 2021 12:10  [1335] Администрация Нижнего Новгорода отложила вопрос об открытии автокинотеатра
Культура и отдых

Выставка ретроспективных фотографий Нижнего Новгорода открылась на Нижневолжской набережной

03 сентября 2021 16:23  [249] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Выставка ретроспективных фотографий "Путешествие из Нижнего Новгорода в Горький", приуроченная к 800-летию города, открылась на Нижневолжской набережной. Об это сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На фотографиях запечатлены ключевые события, достопримечательности, памятники архитектуры, а также жители города.

"Посетители смогут оценить, как изменился город в период с 1946-го до начала 1990-х годов", - говорится в сообщении.

Организатором выставки выступает информационное агентство ТАСС при поддержке "Центра 800".

В экспозиции представлено 60 репортажных снимков от фотожурналистов ТАСС, среди них - Павел Вознесенский, Евгений Кассин, Марк Редькин, Вячеслав Ун-Да-Син, Валерий Зуфаров, Иосиф Соборовер, Николай Машков, Николай Акимов, Александр Коньков, а также Владимир Войтенко — корреспондент по Горьковской области (40 снимков). 

Отметим, что Владимир Войтенко является организатором и директором нижегородского "Русского музея фотографии", первого в стране.

Фотовыставка будет работать до середины сентября.

(0+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Нижневолжская набережная Фотографии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу
22 августа 2021 22:39800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу

Дмитрий Косолапов, Марина Скрипкина, Александр Воложанин и Кирилл Мартынов

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph