Выставка ретроспективных фотографий Нижнего Новгорода открылась на Нижневолжской набережной Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Выставка ретроспективных фотографий "Путешествие из Нижнего Новгорода в Горький", приуроченная к 800-летию города, открылась на Нижневолжской набережной. Об это сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На фотографиях запечатлены ключевые события, достопримечательности, памятники архитектуры, а также жители города.

"Посетители смогут оценить, как изменился город в период с 1946-го до начала 1990-х годов", - говорится в сообщении.

Организатором выставки выступает информационное агентство ТАСС при поддержке "Центра 800".

В экспозиции представлено 60 репортажных снимков от фотожурналистов ТАСС, среди них - Павел Вознесенский, Евгений Кассин, Марк Редькин, Вячеслав Ун-Да-Син, Валерий Зуфаров, Иосиф Соборовер, Николай Машков, Николай Акимов, Александр Коньков, а также Владимир Войтенко — корреспондент по Горьковской области (40 снимков).

Отметим, что Владимир Войтенко является организатором и директором нижегородского "Русского музея фотографии", первого в стране.

Фотовыставка будет работать до середины сентября.

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