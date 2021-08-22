Выставка ретроспективных фотографий Нижнего Новгорода открылась на Нижневолжской набережной

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Выставка ретроспективных фотографий "Путешествие из Нижнего Новгорода в Горький", приуроченная к 800-летию города, открылась на Нижневолжской набережной. Об это сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
На фотографиях запечатлены ключевые события, достопримечательности, памятники архитектуры, а также жители города.
"Посетители смогут оценить, как изменился город в период с 1946-го до начала 1990-х годов", - говорится в сообщении.
Организатором выставки выступает информационное агентство ТАСС при поддержке "Центра 800".
В экспозиции представлено 60 репортажных снимков от фотожурналистов ТАСС, среди них - Павел Вознесенский, Евгений Кассин, Марк Редькин, Вячеслав Ун-Да-Син, Валерий Зуфаров, Иосиф Соборовер, Николай Машков, Николай Акимов, Александр Коньков, а также Владимир Войтенко — корреспондент по Горьковской области (40 снимков).
Отметим, что Владимир Войтенко является организатором и директором нижегородского "Русского музея фотографии", первого в стране.
Фотовыставка будет работать до середины сентября.
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