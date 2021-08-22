Интерактивные уроки истории организовали "Волонтеры Победы" в школах Нижнего Новгорода Общество

Интерактивные уроки истории организовали "Волонтеры Победы" в школах Нижнего Новгорода.

Как сообщают организаторы, интерактивная презентация с элементами викторины посвящена изучению истории города Горького во времена Великой Отечественной войны. Подобные уроки прошли уже в 46 школах и охватили более 5200 школьников.

Организаторами выступают Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с администрацией Нижнего Новгорода.

Уроки разработаны нижегородскими историками и рассказывают о тех событиях, которые происходили в Нижнем Новгороде во время войны, о героях-нижегородцах.

Ребятам предлагается посетить виртуальную экскурсию по районам Нижнего Новгорода и познакомиться с биографией героев-нижегородцев, в честь которых названы улицы, значимыми промышленными предприятиями, именитыми горьковчанами и интересными фактами, связанными с городом. После каждого информационного сообщения участникам необходимо ответить на вопросы викторины.

Мероприятие проходит в рамках нижегородского марафона доблести и славы "Победный сентябрь", который начался 1 сентября и продлится до конца месяца. Кульминацией марафона станет итоговый международный форум с участием городов-побратимов Нижнего Новгорода, который состоится 30 сентября.