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Подозреваемый в похищении нижегородки заключен под стражу

04 сентября 2021 15:47  [253] Происшествия

Подозреваемый в похищении 23-летней жительницы Нижнего Новгорода заключен под стражу, сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Следователи 39-летнму мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "в, г" ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, мужчин заключен под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу, назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего мужчину по делу о похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде.

Девушка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, 24 августа она с ним встретилась и уехала с ранее незнакомым ей мужчиной в неизвестном направлении. После этого на связь на больше не выходила. 2 сентября её нашли в подвале гаражного массива.

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Теги:
СК РФ Суды
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