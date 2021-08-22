Нижегородское "Торпедо" обыграло "Ак Барс" в Казани Спорт

Фото: сайт клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородское "Торпедо" обыграло "Ак Барс" в Казани. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Согласно информации, первая игра в новом сезоне прошла на площадке "Татнефть-Арены" в столице Татарстана.

Итоги игры:

Ак Барс (Казань) — Торпедо (Нижний Новгород) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

Судьи: В.Бирин (Москва), И.Фатеев (Московская обл.); Ю.Иванов (Санкт-Петербург), Н.Новиков (Москва).

Торпедо: Тихомиров; Леннстрём — Орлов, Агостино — Миле — Жафяров; Пайгин — Мартынов, Чехович — Хривик — Заар; Мишарин — Турбин, Шенфельд — Михеев — Гончарук; Ураков — Белевич — Тянулин, И.Федотов.

Голы: 0:1 — Жафяров (Мартынов, Пайгин) — 2:49, 2:0 — Агостино (Хривик) — 46:14 (бол.), 3:0 — Шенфельд (Леннстрём) — 47:42 (бол.), 3:1 — Кагарлицкий — 50:48.

Штраф: 10 — 6 (Орлов — 4, Мишарин — 2).

"Хорошая, быстрая, интересная игра получилась. Мне понравилось, что все четыре звена внесли вклад в победу, а в нужные моменты выручил Андрей Тихомиров. Важная победа. В хорошем настроении возвращаемся домой", - сказал главный тренер нижегородского клуба Дэвид Немировски, комментируя игру.