выборы
Метро до пл.Сенной начнут строить в Нижнем
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Ремонт Борского моста начнется в сентябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 6 сентября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
06 сентября 2021 12:40  [166] Трудовая инспекция расследует гибель охранника в нижегородском универмаге "Сормовские зори"
06 сентября 2021 10:58  [279] Нижегородка сломала ногу, запнувшись в детской зоне парка "Швейцария"
06 сентября 2021 09:53  [584] Водитель грузовика насмерть сбил 3 мужчин, буксировавших машину в Нижегородской области
05 сентября 2021 15:20  [1094] Два человека попали под поезд в Нижнем Новгороде
04 сентября 2021 16:31  [1147] Уголовное дело возбуждено по факту заболевания учеников младших классов гимназии №13
04 сентября 2021 15:47  [741] Подозреваемый в похищении нижегородки заключен под стражу
04 сентября 2021 10:34  [935] Правоохранители задержали мужчину по делу о похищении девушки в Нижнем Новгороде
03 сентября 2021 13:19  [811] Нижегородскую авиакомпанию оштрафовали на 180 тысяч рублей за несчастный случай при ремонте
03 сентября 2021 11:40  [643] Велосипедист погиб под колесами VW в Воротынском районе
03 сентября 2021 10:34  [3869] Пропавшая несколько дней назад нижегородка найдена в подвале гаражного массива
Происшествия

Нижегородка сломала ногу, запнувшись в детской зоне парка "Швейцария"

06 сентября 2021 10:58  [279] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородка сломала ногу, запнувшись в детской зоне парка "Швейцария". Об этом сообщили в администрации парка "Швейцария".

Согласно информации, 34-летняя женщина попыталась быстро сойти с детского игрового элемента "холм" в детской зоне сухого фонтана. Запнувшись, она повредила ногу.

Женщине была быстро оказана медпомощь. Сотрудники скорой помощи дежурили около центрального входа на фестивале "Botanica". После пострадавшая была доставлена в больницу №35.

В администрации парка отметили, что возвышение из мягкого покрытия со сквозным лазом, на котором женщина повредила ногу при спуске, предназначено для детей младшего возраста.

"Уровень уклона и степень скольжения рассчитаны на определённые вес и габариты пользователя, равно как и качели, лесенки и другие архитектурные сооружения на территории детского парка", - сказали в парке.

В заключение собеседник агентства отметил, что пострадавшая нижегородка не имеет претензий к администрации парка.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Парк Швейцария
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу
22 августа 2021 22:39800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу

Дмитрий Косолапов, Марина Скрипкина, Александр Воложанин и Кирилл Мартынов

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph