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Нижегородка сломала ногу, запнувшись в детской зоне парка "Швейцария". Об этом сообщили в администрации парка "Швейцария".
Согласно информации, 34-летняя женщина попыталась быстро сойти с детского игрового элемента "холм" в детской зоне сухого фонтана. Запнувшись, она повредила ногу.
Женщине была быстро оказана медпомощь. Сотрудники скорой помощи дежурили около центрального входа на фестивале "Botanica". После пострадавшая была доставлена в больницу №35.
В администрации парка отметили, что возвышение из мягкого покрытия со сквозным лазом, на котором женщина повредила ногу при спуске, предназначено для детей младшего возраста.
"Уровень уклона и степень скольжения рассчитаны на определённые вес и габариты пользователя, равно как и качели, лесенки и другие архитектурные сооружения на территории детского парка", - сказали в парке.
В заключение собеседник агентства отметил, что пострадавшая нижегородка не имеет претензий к администрации парка.
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