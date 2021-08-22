Нижегородка сломала ногу, запнувшись в детской зоне парка "Швейцария" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородка сломала ногу, запнувшись в детской зоне парка "Швейцария". Об этом сообщили в администрации парка "Швейцария".

Согласно информации, 34-летняя женщина попыталась быстро сойти с детского игрового элемента "холм" в детской зоне сухого фонтана. Запнувшись, она повредила ногу.

Женщине была быстро оказана медпомощь. Сотрудники скорой помощи дежурили около центрального входа на фестивале "Botanica". После пострадавшая была доставлена в больницу №35.

В администрации парка отметили, что возвышение из мягкого покрытия со сквозным лазом, на котором женщина повредила ногу при спуске, предназначено для детей младшего возраста.

"Уровень уклона и степень скольжения рассчитаны на определённые вес и габариты пользователя, равно как и качели, лесенки и другие архитектурные сооружения на территории детского парка", - сказали в парке.

В заключение собеседник агентства отметил, что пострадавшая нижегородка не имеет претензий к администрации парка.