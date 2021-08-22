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Общество

Нижегородские пенсионеры начали получать единовременные выплаты от президента

06 сентября 2021 11:59  [158] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские пенсионеры с 3 сентября начали получать единовременные выплаты по указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно указу, порядка 43 млн жителей страны получат по 10 тысяч рублей. Средства перечисляются автоматически на банковскую карту пенсионера или передаются вместе с пенсией. На выплату могут претендовать даже те пенсионеры, которые продолжают работать.

"Мы оперативно сделали все для того, чтобы выделить на реализацию этой инициативы свыше 430 млрд рублей. Это средства на помощь пенсионерам, в том числе работающим, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России 3 сентября.

Также, по его словам, более 21 млрд рублей направлено на выплаты пенсионерам, которые проходили военную и приравненную к ней службу.

Выплата должна компенсировать дополнительные расходы пенсионеров, возникающие из-за роста цен.

По мнению председателя ТОС "Орджоникидзе", учителя-завуча на пенсии Людмилы Маркеевой, эта выплата пенсионерам пришлась очень кстати.

"Десять тысяч – большие деньги. В основном, у пенсионеров небольшая пенсия. Например, я как педагог получаю 13 тысяч рублей. При этом значительную их часть трачу на коммунальные платежи. Благодаря полученным от государства средствам я смогла покрыть расходы на покраску стен дома на даче", - рассказала она.

"Я председатель ТОС, в котором 21 тысяча человек, среди них порядка 10 тысяч – пенсионеры. Я выражу общее мнение, что эти десять тысяч рублей, хоть и будут направлены на разные нужды, точно не пропадут зря. Кто-то пройдет лечение или купит себе лекарства, кто-то расплатился с долгами, кто-то отложит деньги на форс-мажорные дни. Те, кто уже получил выплату, смогли помочь собрать внуков в школу. К тому же, не за горами зима - кому-то нужно покупать теплую одежду и обувь", - добавила Людмила Маркеева.

Она отдельно отметила как положительный момент, что для получения средств не нужно никуда идти и собирать дополнительные документы.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24" подчеркнул, что реализация указа требует немалых бюджетных ресурсов.

"Видим, что экономика развивается более высокими темпами, чем мы ранее планировали, бюджет пополняется более высокими объемами доходов. В этом году мы оцениваем дополнительные доходы в плюс-минус 1,6–1,7 трлн руб", — заявил министр.

Нижегородский социолог Александр Прудник также отмечал, что сами по себе выплаты говорят об устойчивости экономики страны.

Напомним, что с предложением о выплате 10 тысяч рублей каждому российскому пенсионеру Путин выступил на встрече с представителями "Единой России" 22 августа. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих. А уже 24 августа был подписан соответствующий указ.

Напомним также, единовременные выплаты от государства в этом году получили родители школьников, классные руководители и социальные работники, медики, малообеспеченные семьи.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие и правоохранители получат единовременную денежную выплату от государства.

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Теги:
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