Движение транспорта перекроют на проспекте Гагарина возле Дворца спорта 7 сентября Общество

Схема перекрытия дорог Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в Советском районе 7 сентября будет временно ограничено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщили в в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения вводятся в связи с проведением хоккейного матча "Торпедо" - "Сибирь" во Дворце спорта "Нагорный" и будут действовать с 7:00 до 22:00 на участке около дома №29.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к перекрытой территории.

Ранее сообщалось, что с 24 сентября планируется ограничить парковку транспортных средств на нескольких участках проспекта Гагарина. В частности, будет запрещена парковка в районе остановок общественного транспорта: "Улица Медицинская", "Улица Сурикова" и "Кинотеатр «Электрон".

Напомним также, что выделенная полоса для общественного транспорта на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде в ближайшее время заработает на участке от Медицинской до Студенческой.