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Происшествия

Директора теплоснабжающей компании судят в Нижнем Новгороде за присвоение 193 млн рублей

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Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области в суд направлено уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Согласно информации, прокуратура Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Дзержинска, который незаконными действиями нажился на на сумму более около 200 млн рублей.

Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), уточнили в прокуратуре.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 годы обвиняемый являлся генеральным директором организации, занимающейся производством тепловой энергии на территории Нижнего Новгорода. Компания предоставляла услуги, связанные с эксплуатацией производственных объектов I, II, III классов опасности. Данную хозяйственную деятельность он вёл без наличия обязательной лицензии.

Прибыль от незаконно оказанных услуг составила более 193 млн рублей, добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что экс-главу Канавинского района Михаила Шарова приговорили к шести годам колонии строгого режима.

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Теги:
Прокуратура Теплоснабжение Уголовное дело
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