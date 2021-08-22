Сельхозярмарка "Дары осени" откроется в Нижнем Новгороде 10 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сельскохозяйственная ярмарка "Дары осени", приуроченная к периоду окончания сбора урожая, откроется в Нижнем Новгороде 10 сентября. Об этом сообщается на сайте НРО партии "Единая Россия"

"Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Нижегородской области. Ярмарки оказывают поддержку нашим производителям, они позволяют выйти на рынок не только крупным предприятиям, но и мелким фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям. Нижегородцам и гостям города ярмарки позволят приобрести разнообразную продукцию высокого качества напрямую от производителя, минуя посреднические надбавки", - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Сельхозорганизации, фермерские хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона, организации Нижегородского облпотребсоюза представят на ярмарке широкий ассортимент продукции: картофель, овощи, мясные и молочные продукты, сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, свежую рыбу, мёд, а также изделия художественных промыслов и другие товары народного потребления.

Ярмарка будет работать на площади Комсомольской (перед ТЦ "Комсомолка") с 10:00 до 18:00 с 10 до 12 сентября включительно.

В региональном Минсельхозе напомнили, что в Нижнем Новгороде на 10 площадках также проходят "Ярмарки выходного дня", а в районах Нижегородской области – ярмарки "Покупай нижегородское". График сельскохозяйственных ярмарок в муниципалитетах области размещён на сайте аграрного ведомства: mcx-nnov.ru, в разделе "Ярмарки".

Также ярмарка "Дары осени" работает с 3 сентября в Богородском районе на базе "Окской ярмарки".