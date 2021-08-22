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Культура и отдых

Фестиваль "Умное кино" пройдет в здании манежа в Нижегородском кремле

10 сентября 2021 11:07  [215] Культура и отдых

Фото: пресс-служба НГХМ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов "Умное кино" пройдет в здании манежа в Нижегородском кремле с 13 по 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского государственного художественного музея, филиалом которого является пространство.

В программу фестиваля вошли 15 кинокартин, рассказывающих о науке по нескольким направлениям: технологии, будущее, природа, космос, социология, этнография.

Среди них: "Мой личный дракон" (6+), "Хроники Нубийской экспедиции" (12+), "Вода. Время Жажды" (12+), "Разум, сердце и душа" (12+), "Остров Буромского" (12+), "Земля леопарда или феномен человека" (6+), "Искусственный интеллект" (16+), "Нерка. Рыба красная" (6+), "На пути к солнцу" (0+).

Также в здании НГХМ|Манеж состоятся лекции и дискуссии с участием кинематографистов, известных ученых и инноваторов.

Вход на все показы и встречи бесплатный, но по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно по ссылке.

СПРАВКА:

Кинофестиваль стал одним из просветительских проектов Российского общества "Знание". Кинопоказы проходят в шести городах России с августа по октябрь 2021 года.

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Теги:
Кинематограф Музеи Фестиваль
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