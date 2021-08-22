Администрация Нижнего Новгорода ищет новые места для организации парковки на наб. Федоровского Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода ищет новые места для организации парковки на набережной Федоровского. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Виталий Ковалев на заседании комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 17 сентября.

В ходе заседания депутат Жанна Скворцова отметила, что проект благоустройства набережной не предусматривает парковочные места, которые были там ранее. Это доставляет неудобства местным жителям и пациентам Приволжского Окружного Медицинского Центра.

Виталий Ковалев подтвердил, что такая проблема есть. В настоящее время совместно с АНО "Центр 800" рассматриваются два новых места для организации дополнительных парковок.

Ранее сообщалось, что набережная Федоровского в Нижнем Новгороде полностью откроется после благоустройства в ноябре.

Напомним, что на набережной Федоровского появится "Парк 800-летия". Основная идея проекта – создание "театра природных действий" – общественного пространства, в котором горожане смогут с комфортом проводить досуг. Второй этап реализации проекта пройдет уже в 2022 году. Тогда будут благоустроены участок "Аллеи Дружбы" (по улице Заломова), склоны, Благовещенская площадь, а также Сергиевский овраг и Почтовый съезд. Общая площадь благоустройства второго этапа составит 18 га.