Годовалая девочка утонула в ванне в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Годовалая девочка утонула в ванне в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Нижегородской области.

По факту гибели ребенка при купании возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла в доме на бульваре 60 Лет Октября в Советском районе 15 сентября.

По версии следствия, 33-летняя женщина решила искупать девочку и поместила ее в ванну, наполненную водой. После этого она на некоторое время вышла из ванной, оставив малышку без присмотра. Когда она вернулась, то обнаружила девочку без признаков жизни.

Прибывшие медики констатировали смерть ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, что прокуратура Нижегородской области также организовала проверку по данному факту. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.