Сквер у ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде открыли после благоустройства Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сквер у ДК им. Ленина открыли сегодня после благоустройства по нацпроекту "Жильё и городская среда". Центром сквера стал старейший нижегородский фонтан. Обновлённое общественное пространство с инспекцией посетил глава города Юрий Шалабаев.

Мэр отметил, что это знаковое для жителей Канавинского района место долгое время было в запустении, там не было нормального освещения и устроенных дорожек.

Сейчас с обустроенном сквере проложили новые тротуары, по периметру появились качели с видом на фонтан. В благоустроенном пространстве появились лавочки, урны и новое освещение, а также были высажены растения.

Новый сквер вместе с уже открывшимся летом соседним сквером им. Чкалова с зонами для активного отдыха соединился в большую благоустроенную территорию в центре Канавинского района.

Также Юрий Шалабаев проверил, как идут работы в сквере Интернационалистов в Нижегородском районе. Подрядчик отчитался, что в настоящее время обновляемое пространство готово на 85%. У компании возникли трудности с заказанным ограждением, которое пришло в ненадлежащем состоянии. Сейчас ожидается новая поставка. Остальные работы – устройство дорожек, качелей, комплексное озеленение - уже завершены.

"Это не просто пространство, а место, которое буквально пронизано историей древнего города. К тому же, из сквера открывается прекрасный вид на современный Нижний. Безусловно, такое место просто не могло оставаться в том состоянии, в котором находилось долгое время – заросшим и практически забытым", - отметил Юрий Шалабаев.